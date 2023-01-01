Консуэло (сокращенный пересказ). Жорж Санд (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Действие романа «Консуэло» происходит в Венеции, Вене, Чехии, Пруссии 40-50-х годов XVIII века. Среди героев романа исторические личности: композиторы Н.Порпора, Й.Гайдн, поэт-либреттист П.Метастазио и др. Прототипом для создания образа главной героини романа – певицы Консуэло – послужила известная французская артистка Полина Виардо. С образом Консуэло связана одна из главных проблем романа – проблема призвания художника, чье предназначение – силой своего искусства объединять людей.



Консуэло (сокращенный пересказ) слушать на видеосервисе Wink.