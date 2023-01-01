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Консуэло (сокращенный пересказ). Жорж Санд (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика, Современная проза614 мин12+
Сюжет
Действие романа «Консуэло» происходит в Венеции, Вене, Чехии, Пруссии 40-50-х годов XVIII века. Среди героев романа исторические личности: композиторы Н.Порпора, Й.Гайдн, поэт-либреттист П.Метастазио и др. Прототипом для создания образа главной героини романа – певицы Консуэло – послужила известная французская артистка Полина Виардо. С образом Консуэло связана одна из главных проблем романа – проблема призвания художника, чье предназначение – силой своего искусства объединять людей.
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