Конкуренты. Сергей Лукьяненко (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Новый, уникальный роман Сергея Лукьяненко «Конкуренты» – это настоящий творческий эксперимент. На этот раз автор взял за основу повествования не окружающие нас реалии, а космическую онлайн-игру. В современном мире компьютерные игры порой заменяют людям жизнь. А что делать, если жизнь вдруг превращается в компьютерную игру? И одно невозможно отделить от другого? Герой нового романа Сергея Лукьяненко – журналист Валентин Сафонов – знает ответ. Нужно принять правила игры и не сдаваться. Однажды, поддавшись порыву, он срывает со столба странное объявление, приглашающее стать пилотом космического истребителя. Из любопытства он отправляется в офис компании «Звездный час» идо последнего момента, уже согласившись на все условия, не верит в реальность происходящего. А зря. Ведь теперь он раздвоится: Один Валентин отправится во вселенную компьютерной онлайновой игры, навстречу полетам, сражениям и приключениям, а другой останется на Земле – играть в эту самую игру. Жанр своей новой книги Сергей Лукьяненко определил как «космоопера». Он признается, что давно хотел написать нечто подобное.



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