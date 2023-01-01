Конкурентная стратегия. Методика анализа отраслей и конкурентов. Майкл Портер. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

"Что определяет конкуренцию в моей отрасли? Как моя отрасль будет развиваться? Какую позицию должна занять моя фирма? Что могут предпринять конкуренты и как мне реагировать на их действия? Эти вопросы задает себя каждый предприниматель. Однако грамотный бизнес-анализ часто оказывается проблемой для многих компаний, независимо от отрасли. С трудностями в определении собственной конкурентной стратегии сталкиваются собственники нефтяных гигантов и уличные торговцы фруктами. Книга Майкла Портера «Конкурентная стратегия: методика анализа отраслей и конкурентов» — единственное в своем роде полное руководство по конкурентной борьбе. Это уникальный комплекс знаний, адаптированный для применения в конкретной рыночной ситуации — готовая инструкция, которую можно сразу использовать в своей компании. Книга пережила десятки переизданий — и осталась самым полным и глубоким «мануалом по конкуренции». Майкл Портер удивительным образом предвидел ускорение глобализации и турбулентность современной бизнес-среды и создал методологию, которая остается сегодня абсолютно актуальной."



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