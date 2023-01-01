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Конкурент. Оксана Алексеева (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Любовные романы, Юмор481 мин16+
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О книге
А говорят, что столица огромна! Надо же было встретиться со старым знакомым из родного городка и заодно выяснить, что он главный конкурент в бизнесе. Но Соня сделала себя сама, она не сдаст ни одной позиции, даже бывшему любимому. Старая любовь нечаянно нагрянет, вооружайся до зубов! При создании о�бложки использованы изображения с сайта shutterstock.
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