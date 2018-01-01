Конфуций. Его жизнь и философская деятельность. К. Карягин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

"Жизнь замечательных людей" – серия биографических и художественно-биографических книг, выпускавшихся в 1890—1924 годах издательством Ф.Ф.Павленкова. "Жизнь замечательных людей" – первое в России универсальное собрание биографий выдающихся: артистов, музыкантов, художников, писателей, полководцев и политических деятелей, ученых и философов разных эпох и стран, написанных по историческим и литературным источникам. Рекомендовано для широкой читательской аудитории. Конфуций (ок. 551 до н. э., близ Цюйфу – 479 до н. э., Цюйфу) – древний мыслитель и философ Китая. Его учение оказало глубокое влияние на жизнь Китая и Восточной Азии, став основой философской системы, известной как конфуцианство. © ИДДК



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