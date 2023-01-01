Конец заблуждениям. Робин Кирман (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Новая аудиокнига в серии «Новый мировой триллер»! Даже идеальные пары хранят скелеты в шкафу… Единственный смысл жизни – следовать своей страсти. Джина и Дункан, молодая семейная пара, совершенно счастливы: он – талантливый композитор, недавно получивший крупный заказ, она – многообещающая танцовщица, грезящая Нью-Йорком. Вот только есть одно «но»: недавно с Джиной произошел несчастный случай и последний год жизни полностью стерся из ее памяти. Она не понимает, почему отец не отвечает на звонки. Куда пропала лучшая подруга? Что за незнакомец пытается с ней связаться? В конце концов, она начинает сомневаться, так ли хорошо она знает своего мужа? Пока Джина теряется в сомнениях, подозрения Дункана тоже начинают расти. На его автоответчик приходит пугающее сообщение. Кто-то знает о происходящем больше, чем он сам. Рано или поздно заблуждениям настанет конец – и откроется ужасная правда.



Конец заблуждениям слушать на видеосервисе Wink.