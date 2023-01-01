Конец света. Сидни Шелдон (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Тайная акция, подготовленная спецслужбами нескольких стран… Акция по уничтожению международной группы туристов, случайно ставших свидетелями катастрофы НЛО… Но когда все свидетели убраны, приходит время умирать и тем, кто – по своей воле или невольно – стал исполнителем этой акции. В живых остался только один – американец Роберт Беллами, человек, которому когда-то удалось пройти ад Вьетнамской войны. И теперь он вовсе не собирается сдаваться без борьбы – а превращается из жертвы в охотника…



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