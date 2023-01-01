Конец света, моя любовь. Алла Горбунова (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Взросление в 90-х как страшная сказка: «Конец света, моя любовь», книга-лауреат премии «НОС»-2020!



Детальная, проникающая под кожу достоверность переплетается с причудливой фантасмагорией, чтобы передать сложный опыт взросления в 1990-е. Каждый поэт – шаман, и управляет словом м�агически, даже принимаясь за прозу. Кажется, именно так Алле Горбуновой удается передать невыразимое, рассказывая о своих героях – детях, студентах, нищих, молодых поэтах, балансирующих между тоской и эйфорией, святостью и падением.



Алла Горбунова – поэт, прозаик, критик, лауреат премии «Дебют» (2005) и Премии Андрея Белого (2019).



Пресса о книге



«Ошарашивающе разнообразная и при этом безупречно целостная, обнаженно искренняя и причудливо изобретательная, наивная и мудрая, пугающая и уютная – книга Аллы Горбуновой словно намеренно ускользает от любых однозначных эпитетов, или, вернее, вмещает их все, оставаясь в то же время чем-то неизмеримо большим и попросту иным».



Галина Юзефович



«Можно предположить, что это книга о детстве и юности автора, пришедшихся на 1990-е. А может быть, это детство выдуманное, или любое человеческое, неважно. Так или иначе – это книга удивительной силы, откровенная и где-то даже жестокая, полная самой хрустальной нежности. Подростковые неврозы и бытовой постсоветский абсурд смыкаются здесь с древними сказочными архетипами и темным лесным колдовством – чтобы выйти в финале к ослепительному свету вечной детской Родины, где всё любовь и радость, и всё всегда впервые».



Юрий Сапрыкин



«…чувство юности как постоянно длящейся катастрофы, растянутого взрыва. Русские 90-е с их уличным бандитизмом, памятью об Афгане, Чечней, модой на эзотерику дают этому чувству материю, но само оно больше. „Сникерсы“ и „Балтика“ становятся элементами того языка, на котором говорят вечные детско-подростковые любовь и обида, адресованные каждому и никому».



Игорь Гулин



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