Конец мрачности. Элиан Тарс (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Элиан Тарс – псевдоним популярного писателя, работающего в жанрах боевого фэнтези и ЛитРПГ. Предлагаем в аудиоформате шестую и заключительную книгу одного из наиболее известных его циклов «Мрачность». Главный герой после сбоя в экспериментальной виртуальной капсуле навсегда застревает в игре, которой… вообще не существует. Тут есть и другие игроки, и «местные персонажи», но невозможно определить, кто есть кто. Мир меча и магии жесток: в любой момент героя могут отправить на «перерождение». Помощь неожиданно приходит от Бога Тьмы. Однако, чтобы не стать мишенью для врагов и скрыть новые способности, приходится качать показатель «Мрачность». Энергия быстро кончается, и нетрудно представить, что случится, когда её не останется вовсе… В финальной книге нас ждет развязка. Война за целый мир вышла на новый уровень. Ее исход определит, будет ли вообще этот мир существовать или же станет пищей для Тлена. И, конечно, наш герой окажется в центре событий, встав во главе одной из воюющих сторон.



Конец мрачности слушать на видеосервисе Wink.