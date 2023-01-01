Конец легенды (сборник). Сергей Лукьяненко (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Сергей Лукьяненко – имя, которое для всех ценителей отечественной фантастики давно уже не нуждается в пояснениях и комментариях. Перед вами – сборник, в который вошли самые известные «малые» произведения Лукьяненко – повесть «Кредо» и рассказы разных лет, относящиеся к различным жанрам и направлениям фантастики



Конец легенды (сборник) слушать на видеосервисе Wink.