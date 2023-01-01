Конец эпохи self-help: Как перестать себя совершенствовать. Свен Бринкман (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Все успевай, зарабатывай больше, стремись к счастью, новым должностям и самореализации. «Довольно!» – говорит датский психолог Свен Бринкман. Современная эпидемия депрессии – реакция человека на невозможность постоянного развития в попытках стать лучшей версией себя. Используя идеи стоици�зма, Бринкман предлагает семь простых правил, следуя которым можно стать свободным от навязанной позитивной психологии. В своем руководстве «Конец эпохи self-help» Бринкман он объясняет, почему не нужно прислушиваться к себе, в чем польза отказа от коуча и зачем необходимо читать романы и размышлять о прошлом. Прочитав эту книгу, вы узнаете об альтернативном пути к душевному благополучию.



Конец эпохи self-help: Как перестать себя совершенствовать слушать на видеосервисе Wink.