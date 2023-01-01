Конек-горбунок. Петр Ершов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Конeк-Горбунок» – стихотворная сказка об удивительных приключениях Иванушки-дурачка и его верного друга – волшебного Конька, перехитривших глупого и алчного царя. «Конeк-Горбунок» сделал своего автора, 19-летнего студента Петербургского университета Петра Ершова, знаменитым. Вот уже почти два века эта книжка – одна из самых любимых у детей и взрослых. Легкость и изящество стиха, близость к фольклору, чисто народный юмор обеспечили ей широкую популярность у десятков поколений читателей.



Конек-горбунок слушать на видеосервисе Wink.