Конечно, любовь. Елизавета Шумская (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Третья книга в любовно-фэнтезийной серии «Демоны: каков твой выбор?». Айлла живет в клане своих ненавистных родственников как заложница. Ее охраняет целая толпа телохранителей, однако враги регулярно пробуют эту защиту на зуб, уж больно лакомым кусочком является демоница. Вернее, то, чем она обладает. Внезапно в игру вступает третья сторона, и им удаётся заполучить ценный приз. Теперь осталось только продать его подороже. Однако кто сказал, что плен не может стать ступенькой к свободе? Что ей помешает? Ее похититель? Соблазнить и сбежать! Очаровать и заставить исполнять все прихоти! Не поддается? Убить! Другого-то шанса у нее не будет. Ведь переговоры между кланами явно не в ее пользу.



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