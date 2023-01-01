Кончина. Владимир Тендряков (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Действие повести разворачивается в небольшом селе «Пожары». Народ собирается у дома умирающего председателя Евлампия Лыкова. Крепкий хозяйственник, более тридцати лет возглавлявший колхоз, казалось бы, нет в селе более уважаемого и почитаемого человека. Но по воспоминаниям собравшихся людей, появляется совсем не героический образ, а скорее наоборот, мы видим перед собой жесткого, временами даже жестокого хозяина, обладающего неограниченной властью. Все понимают, что с его кончиной, колхоз ожидают большие перемены, но вот какими они будут…



Кончина слушать на видеосервисе Wink.