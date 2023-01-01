Кому на Руси жить хорошо. Николай Некрасов
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Кому на Руси жить хорошо. Николай Некрасов

Кому на Руси жить хорошо. Николай Некрасов (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Классика, Поэзия293 мин16+
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Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу – итоговую работу классика русской литературы Николая Алексеевича Некрасова – «Кому на Руси жить хорошо». Книга прочитана популярной киноактрисой и актрисой дубляжа Ольгой Головановой. "В каком году – рассчитывай, В какой земле – угадывай, На столбовой дороженьке Сошлись семь мужиков: Семь временнообязанных, Подтянутой губернии, Уезда Терпигорева, Пустопорожней волости, Из смежных деревень: Заплатова, Дырявина, Разутова, Знобишина, Горелова, Неелова — Неурожайка тож, Сошлися – и заспорили: Кому живется весело, Вольготно на Руси?" На счету киноактрисы Ольги Головановой (дочери актрисы Марии Виноградовой и актера Сергея Голованова), известной актрисы дубляжа, дублирование в более, чем 600 лентах, в том числе и в таких бестселлерах, как «Трансформеры: Последний рыцарь (2017)», «Обитель зла: Вендетта (2017)», «Чужой: Завет (2017)», «Твин Пикс (сериал, 2017 – …)», «Мой маленький пони: Девочки из Эквестрии – Легенды вечнозеленого леса (2016)», и многих других. Слушаем, лайкаем, активно комментируем! )

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