Кому на Руси жить хорошо. Николай Некрасов
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Кому на Руси жить хорошо. Николай Некрасов

Кому на Руси жить хорошо. Николай Некрасов (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Классика, Поэзия373 мин6+

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О книге

Во всех своих произведениях Николай Алексеевич Некрасов обращается к народу. И поэма “Кому на Руси жить хорошо” не исключение. Некрасов сблизил поэзию с народом, он писал о народе и для народа. Единственный судья для поэта – народ. Он и прославляет, и осуждает его за то, что он забитый, непросвещенный, за то, что он позволяет относиться к себе как к вещи. Некрасов хочет, чтобы народ поднял голову, разогнул спину и жил для себя, чтобы никто не мог обидеть, упрекнуть простого мужика. Героем своей поэмы Некрасов избрал не отдельную личность, а весь народ, все “мужицкое царство”. “Кому на Руси жить хорошо” – такая народная поэма, какой еще не было на Руси. Некрасов рассказывает о тысячелетних страданиях народа, но в то же время мы видим, сколько духовной красоты и величия в его героях, простых крестьянах.

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Жанр
Классика, Поэзия
Время
373 мин / 06:13

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