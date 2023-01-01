Компас сердца. История о том, как обычный мальчик стал великим хирургом, разгадав тайны мозга и секреты сердца. Джеймс Доти (книга, 2020) слушать онлайн

Джеймс Доти – известный нейрохирург и основатель Центра исследований в области сострадания и альтруизма. Есть магия мозга – нейропластичность, способность головного мозга меняться и тем самым изменять жизнь человека. А вот изменится ли она в лучшую или в худшую сторону, зависит от магии сердца – способности к состраданию и альтруизму. В этой аудиокниге собраны воспоминания об успешных операциях на головном мозге, практикум по визуализации желаний . Она поможет понять, что мешает вашим мечтам воплощаться в реальность и осознать, чего же вы хотите на самом деле. Это история бедного мальчишки из американского захолустья, который получил все, что захотел, включая пресловутый миллион, а точнее десятки миллионов. Но автор пошел гораздо дальше: он рассказал что делать в ситуации, когда заветная мечта исполнилась, а счастья в жизни так и не прибавилось. Эта аудиокнига даже не с двойным, а с тройным дном. Это одновременно трогательный и вдохновляющий рассказ про преображение, и руководство по самосовершенствованию, и, несомненно, она будет очень интересна тем, кого занимают тайны человеческого мозга.



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