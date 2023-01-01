Компас эмоций: Как разобраться в своих чувствах. Илсе Санд (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

На работе цейтнот, вы устали, вернулись домой, а там – бардак вы снова ругаетесь с домашними вечер испорчен. Лучший друг получил повышение и при каждом удобном случае, словно нарочно, радостно об этом рассказывает – вас это бесит, вы стараетесь реже встречаться с ним. Знакомо? Почему в такие моменты мы даем волю зависти и гневу, стыдимся собственных чувств, а порою готовы пожертвовать отношениями? Илсе Санд, датский психолог и психотерапевт, считает очень важным умение разбираться в собственных чувствах и возможность искренне рассказать о них окружающим. В своей фирменной лаконичной манере она раскладывает по полочкам основные человеческие эмоции. Из книги вы узнаете, как разобраться в спутанном клубке собственных чувств, и научитесь свободно выражать свои эмоции.



Компас эмоций: Как разобраться в своих чувствах слушать на видеосервисе Wink.