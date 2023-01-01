Коммуникации в управлении: влиять или воздействовать?. Александра Козлова,Владимир Козлов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Успех менеджера в значительной степени зависит от наличия у него навыков делового общения. Руководитель должен оценивать эффект и последствия собственных коммуникаций. Его цель – не просто воздействовать на подчиненных, клиентов и партнеров, а влиять, то есть воздействовать осознанно, целе�направленно, результативно. Эта книга поможет вам расширить свой арсенал влияния. Авторы – известные бизнес-тренеры, эксперты в области управления сложными коммуникациями (переговоры, конфликты, групповая медиация) – поделятся своим опытом. В книге вы найдете теоретические обобщения и практические примеры, сможете примерить на себя наиболее эффективные технологии.



Коммуникации в управлении: влиять или воздействовать? слушать на видеосервисе Wink.