WinkАудиокнигиКоммуникации в управлении: влиять или воздействовать?. Александра Козлова,Владимир Козлов
Коммуникации в управлении: влиять или воздействовать?. Александра Козлова,Владимир Козлов (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Экономика и бизнес, Саморазвитие257 мин12+
Аудиокнига в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
Успех менеджера в значительной степени зависит от наличия у него навыков делового общения. Руководитель должен оценивать эффект и последствия собственных коммуникаций. Его цель – не просто воздействовать на подчиненных, клиентов и партнеров, а влиять, то есть воздействовать осознанно, целе�направленно, результативно. Эта книга поможет вам расширить свой арсенал влияния. Авторы – известные бизнес-тренеры, эксперты в области управления сложными коммуникациями (переговоры, конфликты, групповая медиация) – поделятся своим опытом. В книге вы найдете теоретические обобщения и практические примеры, сможете примерить на себя наиболее эффективные технологии.
Коммуникации в управлении: влиять или воздействовать? слушать на видеосервисе Wink.