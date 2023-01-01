Комедии. Николай Гоголь,Александр Островский,Александр Грибоедов,Денис Фонвизин (книга, 2020) слушать онлайн

Самые знаменитые комедии русских классиков Фонвизина, Грибоедова, Гоголя, Островского – «НЕДОРОСЛЬ», «ГОРЕ ОТ УМА», «РЕВИЗОР», «СВОИ ЛЮДИ – СОЧТЕМСЯ!». Смешные ситуации и нелепые коллизии, галерея человеческих типов и характеров, сатирическое изображение быта и нравов, неподражаемый колорит русской жизни, сочный, яркий, образный язык – сделали эти пьесы настоящими жемчужинами русской драматургии. Фразы из комедий стали крылатыми, а имена героев – нарицательными.



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