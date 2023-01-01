Комедии и трагедии. Уильям Шекспир
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Комедии и трагедии. Уильям Шекспир

Комедии и трагедии. Уильям Шекспир (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Классика, Драматургия441 мин12+

Сюжет

«Школьная библиотека» представляет вам творения величайшего драматурга-гуманиста Англии. Творчество Шекспира— вершина литературы эпохи Возрождения. Нет ничего удивительного в том, что в наше время его пьесы не сходят с подмостков театров мира. Великий драматург говорил о вечном и неизменном, – о человеке, поэтому он всегда современен и востребован. Ромео и Джульетта Венецианский купец Сон в летнюю ночь

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