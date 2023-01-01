Комбинация. Дмитрий Мамин-Сибиряк (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Дети ужасно шумели, как они умеют шуметь только в больших семьях, где на них никто не обращает внимания. Тут были представители всевозможных возрастов обоего пола, начиная с младенца, едва перебиравшегося от одного стула до другого, и кончая взрослыми гимназистами. По утрам половина была зан�ята делом: большие уходили в гимназию, подростки занимались в классной, а мелкая детвора сбивалась в детской, около старухи няньки. Зато вечером начинался целый ад, особенно когда к Катеньке приходил „жених“… Невинное детство было изобретательно и умело отравить Катеньке каждый шаг…»



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