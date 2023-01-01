Командарм. Позади Москва. Олег Таругин (книга, 2020) слушать онлайн

Долгожданное продолжение цикла романов о русском офицере из будущего, начатого книгами «Комбат», «Комбриг» и «Комдив»! История все-таки меняется. И меняется даже без участия майора Кобрина и его товарищей. Спасительное послезнание больше не работает. Полагаться ныне приходится исключительно на самого себя – и, разумеется, на профессионализм и героизм рядовых бойцов и командиров Красной Армии. Поскольку не выполнить нынешнее боевое задание просто невозможно: ведь позади – Москва. И значит, нельзя ни отступить, ни проиграть! Вяземский разгром, названный историками «черным октябрем», не должен повториться ни при каких условиях! Поскольку, как было сказано задолго до рождения Кобрина: «Велика Россия, а отступать некуда»…



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