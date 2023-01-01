Ком. Роман Злотников (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Еще вчера ты был мелким коммерсантом, и самой большой твоей проблемой был неудачный день или похмелье после дружеских «посиделок». А сегодня – все изменилось. Ты совсем один. Безоружный. В чужом, непонятном, смертельно опасном мире. Точнее, не просто – в мире. Это – Ком. Место, где сходятся, проникая друг в друга, десятки, а может, и сотни Вселенных. Место, площадь которого невозможно измерить. Место, где не действуют привычные законы бытия. Здесь нет понятия «как обычно». Здесь возможно все. И умереть здесь – куда проще, чем выжить…



Ком слушать на видеосервисе Wink.