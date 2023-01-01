Колючий крыжовник. Ольга Гринвэлл (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

С самого начала Полина знала что хочет от жизни и для этого у неe все было. Она готовилась стать военным хирургом, находиться вдали от дома, помогая людям где-нибудь в горячих точках. Именно поэтому девушка избегала каких-либо серьезных отношений с мужчинами. Единственный человек, который смог �пробиться сквозь защитные оболочки ее сердца, обманул. Их дороги однажды пересеклись, а затем разошлись в разные стороны. Они так далеко друг от друга и у каждого свои планы на жизнь, свой путь и совсем разные цели. Возможно ли вернуться на тот перекрeсток дорог, где находиться счастье? Внимание! Аудиозапись содержит нецензурную брань, эротические сцены.



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