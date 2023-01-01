Колючее счастье для дракона или Инквизиции требуется цветовод. Марианна Красовская,Нани Кроноцкая
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Колючее счастье для дракона или Инквизиции требуется цветовод. Марианна Красовская,Нани Кроноцкая

Колючее счастье для дракона или Инквизиции требуется цветовод. Марианна Красовская,Нани Кроноцкая (книга, 2023) слушать онлайн

2023, Аудиокнига
Приключения, Фэнтези844 мин18+

Сюжет

«Колючее счастье для дракона или Инквизиции требуется цветовод» – фантастический роман Марианны Красовской и Нани Кроноцкой, жанр попаданцы, любовное фэнтези, городское фэнтези. После тяжелого развода Соня и ее дочь прячутся в санатории, где неожиданно знакомятся… кажется, с добрым волшебником. Только волшебники помогают испуганным девочкам в безвыходных ситуациях. А когда чья-то злая рука забрасывает девочек в другой мир, их снова спасают. Добрый волшебник? Если внимательно присмотреться – не очень-то он и добрый! Дракон, инквизитор и весьма строгий мужчина. Свободна вакансия главной садовницы? Соня справится, другого выхода у них нет. Наверное. Ей ведь только дракона в жизни и не хватало!

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