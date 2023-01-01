Колючее счастье для дракона или Инквизиции требуется цветовод. Марианна Красовская,Нани Кроноцкая (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

«Колючее счастье для дракона или Инквизиции требуется цветовод» – фантастический роман Марианны Красовской и Нани Кроноцкой, жанр попаданцы, любовное фэнтези, городское фэнтези. После тяжелого развода Соня и ее дочь прячутся в санатории, где неожиданно знакомятся… кажется, с добрым волшебником. Только волшебники помогают испуганным девочкам в безвыходных ситуациях. А когда чья-то злая рука забрасывает девочек в другой мир, их снова спасают. Добрый волшебник? Если внимательно присмотреться – не очень-то он и добрый! Дракон, инквизитор и весьма строгий мужчина. Свободна вакансия главной садовницы? Соня справится, другого выхода у них нет. Наверное. Ей ведь только дракона в жизни и не хватало!



Колючее счастье для дракона или Инквизиции требуется цветовод слушать на видеосервисе Wink.