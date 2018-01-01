Колымские рассказы. Варлам Шаламов (книга, 2020) слушать онлайн

Литературоведы и критики оценивают «Колымские рассказы» Шаламова как документальное историческое свидетельство, запечатлевшее великую катастрофу человечества XX века. В своих рассказах Шаламов идет дальше простого описания всех кошмаров советского ГУЛАГа. Он не пытается вызвать страх у читателей. Он не называет страх по имени. Он просто блокирует его. Но, читая или слушая произведения Шаламова, буквально кожей ощущаешь весь ужас и страдания, заключенные в них. «Колымские рассказы» потрясают, они требуют не только сопереживания, но и переоценки собственной жизни, определенного нравственного вывода. По снегу Ha представку Ночью Плотники Одиночный замер Посылка Дождь Кант Сухим пайком Инжектор Апостол Павел Ягоды Сука Тамара Шерри-бренди Детские картинки Сгущенное молоко Хлеб 3аклинатель змей Татарский мулла и чистый воздух Первая смерть Тетя Поля Галстук Тайга золотая Васька Денисов, похититель свиней Серафим Выходной день Домино Геркулес Шоковая терапия Стланик Красный крест 3аговор юристов Тифозный карантин © В. Шаламов (наследники) ©



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