Колымские рассказы. Варлам Шаламов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Литературоведы и критики оценивают «Колымские рассказы» как документальное историческое свидетельство, запечатлевшее великую катастрофу человечества XX века. Это панорама жизни, страданий и смерти людей в лагерной империи на северо-востоке СССР, занимавшей территорию свыше двух миллионов квадратных километров. В своих рассказах Варлам Шаламов идет дальше простого описания всех кошмаров советского ГУЛАГа. Он не пытается вызвать страх у читателей. Он не называет страх по имени. Но, читая или слушая его произведения, буквально кожей ощущаешь весь ужас, заключенный в них. «Колымские рассказы» потрясают, они требуют не только сопереживания, но и переоценки собственной жизни, определенного нравственного вывода. По снегу На представку Ночью Одиночный замер Дождь Сухим пайком Апостол Павел Ягоды Сгущенное молоко Заклинатель змей Тайга золотая Серафим Выходной день Шоковая терапия Заговор юристов Тифозный карантин



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