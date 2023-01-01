Колыбель для кошки. Курт Воннегут (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Известный роман «Колыбель для кошки» классика американской литературы теперь в аудиоформате! Послушайте – когда-то, две жены тому назад, двести пятьдесят тысяч сигарет тому назад, три тысячи литров спиртного назад… Тогда, когда все были молоды… Послушайте – мир вращался, богатые изнывали о�т глупости и скуки, бедным оставалось одно – быть СВОБОДНЫМИ и УМНЫМИ. Правда была неправдоподобнее всякого вымысла. Женщины были злы и красивы, а мужчины – несчастны и полны глупых надежд. И крутилась, крутилась жизнь, запутывалась все сильнее – как дикая, странная игра под названием «КОЛЫБЕЛЬ ДЛЯ КОШКИ»…



Колыбель для кошки слушать на видеосервисе Wink.