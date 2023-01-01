Колумб причаливает к берегу и другие рассказы. Илья Ильф,Евгений Петров (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Знаменитые уроженцы города Одесса, писатели-соавторы И. Ильф и Е. Петров работали вместе совсем недолго, около десяти лет, но, сколько было создано за это время! Наверное, им достаточно было написать только «Двенадцать стульев», чтобы навсегда внести свои имена в историю русской и мировой литературы. А ведь были еще и «Золотой теленок» и «Одноэтажная Америка» и «Необыкновенные истории из жизни города Колоколамска». Не говоря уже о многочисленных рассказах и новеллах, каждый из которых – шедевр литературного мастерства. В этом сборнике вас ждет аудиоверсия некоторых из них.



Колумб причаливает к берегу и другие рассказы слушать на видеосервисе Wink.