Кольцо императрицы. Михаил Волконский (книга, 2020) слушать онлайн

В состав диска вошли два произведения Михаила Волконского – «Кольцо императрицы» и «Горсть бриллиантов». Роман «Кольцо императрицы» – это счастливая история любви князя Ивана Косого и Сони Соголевой. В руки князя, разоренного управляющим своего отца, неожиданно сваливается невиданное богатс�тво и тем самым устраняется главное препятствие к его женитьбе на Сонечке. «Горсть бриллиантов» – рассказ о краже бриллиантов у князя Зубова одним из его высокопоставленных гостей, о чем становится известно даже императрице Екатерине. Книга адресована любителям неспешных романтических повествований.



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