Колония. Дубликат. Константин Калбазов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Колония. Прекрасный, девственный, жестокий и честный мир. Он вобрал в себя новых обитателей если и не с распростертыми объятиями, то вполне дружелюбно, делясь с ними своими богатствами. На его бескрайних просторах появились поселения людей, все более, по-хозяйски обустраивающиеся на новом месте. Здесь работы и забот хватает всем, скорее уж не хватает людей. Идиллия? Да нет. Колония – это не только романтика. Этот мир затрагивает стратегические интересы главных держав Земли, являясь весомым аргументом в политической игре. А значит, романтиков-энтузиастов, решивших самостоятельно колонизировать новый мир, еще ждет противостояние с ведущими спецслужбами Земли. Вернее, оно, по сути, никогда не прекращалось. Но вот сумеют ли Ладыгин и его друзья выстоять в этой борьбе? Однозначного ответа на этот вопрос дать не может никто.



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