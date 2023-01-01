Коломба. Проспер Мериме (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Молодой горец возвращается на родину. С боями он прошел всю Европу, позабыл старинные обычаи, влюбился в иностранку. Но соотечественники ждут от него вендетты за убитого отца, в родовой башне сестра хранит окровавленную одежду и собирает бойцов… Что победит – европейская толерантность или б�езжалостные традиции?



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