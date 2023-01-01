Колокол. Лора Кейли (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Хотите почувствовать таинственную, сгущающуюся от напряжения атмосферу? Оказаться в лабиринте, полном загадок, и понять, что произошло на самом деле и как связаны герои? Тогда новинка «Колокол» для вас! Блестящее смешение мрачного сеттинга «Острова проклятых» и «Семи смертей Эвелины Хардкасл». Понравится любителям головоломок в духе Блейка Крауча и Франка Тилье. Остров Сен-Мало. Я приехал сюда, чтобы вылечиться от недуга. С детства я страдаю странной мигренью: слышу звон колокола в голове, который раскалывает меня на части. И сам колокол находится на острове – мне только нужно его найти! Странный незнакомец обещает помочь, если я сыграю в его игру, которая связана с семьей Лоран… Семья Лоран. Муж пьет, у жены роман с доктором, их дочь каждый день планирует самоубийство. Их слуги знают о хозяевах больше, чем им положено. В прошлом кто-то из них совершил страшное преступление. По правилам игры я должен найти виновника. Дом семьи Лоран – странное место. Где бы ни закончился мой день, на следующее утро я снова просыпаюсь в этом доме. Так будет продолжаться до тех пор, пока не закончится игра. Или пока звон колокола окончательно меня не уничтожит...





Колокол слушать на видеосервисе Wink.