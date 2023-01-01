Колодец и бабочка. Елена Михалкова (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Абсолютная новинка 2024 года известной российской писательницы! Елена Михалкова – признанный мастер жанра остросюжетной прозы. Её блестящие детективы всегда содержат несколько сюжетных линий, которые пересекаются самым неожиданным образом в момент высшего напряжения. А преступником оказываются тот, кто ускользнул от внимания читателя. Понравится всем любителям историй о великолепных тандемах эксцентричных частных сыщиков. У Елены Михалковой это умник-трикстер Макар Илюшин и его партнер-балансир, «настоящий мужчина» Сергей Бабкин. Один кот. Один миллион рублей. Одно убийство. Кража, мошенничество, предательство… И очень, очень много лжи. У частных сыщиков Макара Илюшина и Сергея Бабкина новое дело – возможно, самое странное за всю их карьеру. Читайте в новом детективе Елены Михалковой «Колодец и бабочка».



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