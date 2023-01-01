WinkАудиокнигиКоллекция ночных кошмаров. Галина Куликова
Коллекция ночных кошмаров. Галина Куликова (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Детективы473 мин12+
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Сюжет
Скромный ученый-биолог Юрий Федоренков внезапно стал разговаривать во сне. Истории, которые он рассказывает, связаны с миром тайн, шаманов и древних кладов. Его невеста Яна Макарцева считает все это полной ерундой до тех пор, пока Федоренков внезапно не исчезает. Бросившись на его поиски, Яна с изумлением узнает, что у ее жениха, оказывается, была еще одна, параллельная жизнь. И тот, кто попытается вмешаться в нее, может поплатиться за это головой…
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