Коллапс системы. Марта Уэллс (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Лауреат премии «Локус». Лауреат Libby Book Awards. Выбор Indie Next. Выбор зала славы LibraryReads. Я все делаю хуже? Уверен, я все делаю хуже. Корпорация «Бэриш-Эстранза» отправляет на недавно колонизированную опасную планету спасательные корабли, а также дополнительный контингент автостражей. Корпоративная этика? Нет. Если корпорация не может получить планету, она все равно ищет для себя выгоду. А населенная колония – это бесплатная рабочая сила, достойный утешительный приз. Экипаж «ГИКа» и люди из Сохранения делают все возможное, чтобы защитить колонистов, но, учитывая, что «Бэриш-Эстранза» усилена автостражами и умеет быть крайне убедительной, вся надежда только на Киллербота. Вот только у него возникли очередные проблемы, причем с неполадками придется разбираться самому, а времени нет! Киллербот – самый саркастичный, человечный и сериалолюбивый андроид во Вселенной. Обо всем, что делает этого протагониста (назвать его героем было бы не совсем корректно) любимчиком множества читателей, вы узнаете из этой книги. «Если вам нужно что-то легкое, немного грубое и смешное, погрузитесь в эту серию: возможно, вы обнаружите, что у вас больше общего с Киллерботом, чем вы думаете». ― The Wall Street Journal «Читатели не будут скучать по экшену, который задал темп серии с самого начала. Персонажи и построение мира остаются увлекательными и интересными». ― Booklist



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