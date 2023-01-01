Колибри. Сандро Веронези
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Колибри. Сандро Веронези

Колибри. Сандро Веронези (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Современная проза826 мин16+

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О книге

У Марко Карреры есть почти сверхъестественная способность: он, точно маленький колибри, способен оставаться совершенно неподвижным, в то время как мир вокруг него неумолимо и стремительно меняется. Пока судьба будет снова и снова обрушивать на Марко испытания, он каждый раз, с тихим героизмом человека, живущего вопреки, станет находить в себе силы продолжать бой, чтобы сохранить в равновесии собственный шатающийся мир. «Колибри» – удивительно многогранный роман: душевный и человечный, как книги Бетти Смит, гипнотизирующий и насыщенный, как проза Пола Остера и очень итальянский, как сага Элены Ферранте.

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Жанр
Современная проза
Время
826 мин / 13:46

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