Колесо времени. Кадеты. Александр Куприн (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

‘Колесо времени’ – один из самых выдающихся романов А.И. Куприна. ‘Ты говоришь – многовато? Пустяки. Вино легкое… Нет, дружище: я человек не опустившийся, а так сказать, опустошенный. Опустела душа, и остался от меня один только телесный чехол. Живу по непреложному закону инерции. Есть дело, есть деньги. Здоров, по утрам читаю газеты и пью кофе, все в порядке. Вино вкушаю лишь при случае, в компании, хотя сама компания меня ничуть не веселит. Но душа отлетела. Созерцаю течение дней равнодушно, как давно знакомую фильму.’ Особую ценность произведению ‘Кадеты’ придает его автобиаграфичность, ведь именно во времена своей ‘военной юности’ Куприн уже мечтал стать ‘поэтом или романистом’. ‘Как раз в этом же году военные гимназии превратились в кадетские корпуса. Сделалось это очень просто: воспитанникам прочитали высочайший указ, а через несколько дней повели их в спальни и велели вместо старых кепи пригнать круглые фуражки с красным околышем и с козырьком. Потом появились цветные пояса и буквы масляной краской на погонах. Это было время перелома, время всевозможных брожений, страшного недоверия между педагогами и учащимися, распущенности в строю и в дисциплине, чрезмерной строгости и нелепых послаблений, время столкновения гуманного милютинского, штатского начала с суровым солдатским режимом.’



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