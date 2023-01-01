«Коламбия пикчерз» представляет. Татьяна Полякова (книга, 2020) слушать онлайн

В глухих северных лесах стоит старинный монастырь… Недалеко от монастыря есть деревня, в которой никто никогда не был. Все ее жители как один колдуны и не пускают чужих в свое поселение. Когда появляется рядом с монастырем колдун, непременно случается несчастье… Страшно? Только не Анфисе и Жень�ке. Им все это страшно интересно. Что-то явно здесь нечисто. Дух авантюризма и любовь к романтическим приключениям не дает подружкам уехать из этого милого местечка, не разгадав всех его тайн…



«Коламбия пикчерз» представляет слушать на видеосервисе Wink.