Когнитивная симфония. Вадим Скумбриев (книга, 2020) слушать онлайн

Вадим Скумбриев – молодой писатель-фантаст, работающий в жанрах научной фантастики и исторического фэнтези. Он также опубликовал ряд статей на тему космоса и истории. Перед нами странный мир планеты Клэр. Над планетой за всем наблюдает глаз бога – и днeм, и ночью, которые длятся по сто часов. Солнце тут еле светит, да и размером совсем небольшое, а ровно в полдень планета погружается в кромешный мрак затмения. Именно сюда рухнул поисковый катер Андрея Комарова. Экипаж чудом уцелел, но участь его незавидна, ведь жизни на планете нет, а помощи ждать неоткуда. Но вдруг научные справочники ошибаются? Подробности – в аудиокниге.



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