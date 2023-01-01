WinkАудиокнигиКогнитивная симфония. Вадим Скумбриев
Когнитивная симфония. Вадим Скумбриев (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Фантастика425 мин16+
Этa аудиокнига пока недоступна
О книге
Вадим Скумбриев – молодой писатель-фантаст, работающий в жанрах научной фантастики и исторического фэнтези. Он также опубликовал ряд статей на тему космоса и истории. Перед нами странный мир планеты Клэр. Над планетой за всем наблюдает глаз бога – и днeм, и ночью, которые длятся по сто часов. Солнце тут еле светит, да и размером совсем небольшое, а ровно в полдень планета погружается в кромешный мрак затмения. Именно сюда рухнул поисковый катер Андрея Комарова. Экипаж чудом уцелел, но участь его незавидна, ведь жизни на планете нет, а помощи ждать неоткуда. Но вдруг научные справочники ошибаются? Подробности – в аудиокниге.
Когнитивная симфония слушать на видеосервисе Wink.