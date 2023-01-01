Когнитивная симфония. Вадим Скумбриев
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Когнитивная симфония. Вадим Скумбриев

Когнитивная симфония. Вадим Скумбриев (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фантастика425 мин16+

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О книге

Вадим Скумбриев – молодой писатель-фантаст, работающий в жанрах научной фантастики и исторического фэнтези. Он также опубликовал ряд статей на тему космоса и истории. Перед нами странный мир планеты Клэр. Над планетой за всем наблюдает глаз бога – и днeм, и ночью, которые длятся по сто часов. Солнце тут еле светит, да и размером совсем небольшое, а ровно в полдень планета погружается в кромешный мрак затмения. Именно сюда рухнул поисковый катер Андрея Комарова. Экипаж чудом уцелел, но участь его незавидна, ведь жизни на планете нет, а помощи ждать неоткуда. Но вдруг научные справочники ошибаются? Подробности – в аудиокниге.

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Жанр
Фантастика
Время
425 мин / 07:05

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