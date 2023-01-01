Когда я был маленьким, у нас была война… (сборник). Станислав Олефир (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Станислав Олефир – автор двадцати художественных и научно-популярных книг, большинство из которых написаны для детей. Член Союза писателей России. «Человек года» города Магадана. Неоднократный победитель всесоюзных и всероссийских литературных и журналистских конкурсов. Этот сборник расс�казов посвящeн годам Великой Отечественной войны и повествует о жизни украинского села, оккупированного немцами. Повествование ведeтся от лица маленького мальчика, для которого одинаково важны любые события. Глядя на мир его глазами, ведя рассказ от его имени, автор затрагивает многие темы войны и выживания в ней людей той эпохи.



Когда я был маленьким, у нас была война… (сборник) слушать на видеосервисе Wink.