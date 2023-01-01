Когда выходит отшельник. Фред Варгас (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Дьявольское воображение Фред Варгас сплело тончайшую детективную паутину. LE JOURNAL DU DIMANCHE После изматывающего дела комиссар полиции, руководитель бригады уголовного розыска 13-го округа Парижа Адамберг проводит отпуск на маленьком исландском острове Гримсей. Идиллию нарушает лаконичное пись�мо: «Женщину сбила машина. Муж и любовник. Все непросто». Отпуск приходится срочно прервать. Как только шасси самолета касаются взлетной полосы аэропорта Шарль



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