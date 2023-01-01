Когда везет в любви: парадоксы привлекательности. Коллектив авторов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В чeм причины любовных неудач и главный парадокс привлекательности? Казалось бы, стандарты женской красоты уже давно никто не соблюдает, как и правила поведения с мужчинами. Однако определенные женские качества неизменно продолжают притягивать сильный пол. С дайджестом от журнала Psychologies вы �узнаете: • главные черты идеальной женщины • как их в себе найти и развить • как повысить самооценку и обрести уверенность • можно ли научиться женственности • как пробудить в себе чувственность.



Когда везет в любви: парадоксы привлекательности слушать на видеосервисе Wink.