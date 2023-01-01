Когда ваш ребенок сводит вас с ума. Эда Ле Шан. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Книга «Когда ваш ребенок сводит вас с ума» Эды Ле Шан, опытного педагога и матери, предназначена для всех родителей. Воспитание сегодня становится формой религии, основанной на страхе, доктриной непрекращающейся конкуренции и культом успеха. В результате такого подхода выросло чрезвычайно занятое и хорошо организованное поколение молодежи. Возможно, самое несчастное в истории цивилизации. Эда Ле Шан взывает к родительскому здравому смыслу. Она предлагает встать на место ребенка и дает полезные советы о житейских ситуациях, с которыми сталкивается любая семья, где растет ребенок. Как реагировать на соперничество братьев и сестер? Что делать, если подросток не выпускает из рук мобильный телефон? Как не допустить сексуальных домогательств по отношению к ребенку? И многое другое.



Когда ваш ребенок сводит вас с ума слушать на видеосервисе Wink.