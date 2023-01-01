Когда рак свистнул (юмористические рассказы). Коллектив авторов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия АРДИС представляет сборник юмористических произведений русских и зарубежных писателей. Перед вами искромeтные рассказы, остроумные фельетоны, весeлые зарисовки отечественных классиков сатиры и юмора, а также новеллы иностранных авторов в переводах с французского, немецкого, венгерс�кого языков.



Когда рак свистнул (юмористические рассказы) слушать на видеосервисе Wink.