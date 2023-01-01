Когда отдыхают ангелы. Марина Аромштам (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Повествование ведeтся от лица школьницы Алины. В начале книги она первоклассница, в конце – ученица 4-го класса. «Всe могло сложиться по-другому, если бы у меня был папа. Тогда мама могла бы с ним посоветоваться. Посоветовалась и не отдала бы меня учиться к Татьяне Владимировне. Татьяна Владимировна не сказала бы: “Встать! Руки за голову!” Дедушка не пришел бы в ужас и не стал бы настаивать на моeм переводе в другую школу. И я не попала бы в класс к Марсeм. Это Марсeм рассказала нам об ангелах – о том, что они должны отдыхать. С тех пор прошло много лет. Но когда со мной что-нибудь случается – плохое или хорошее, – я об этом вспоминаю». Рассказ Алины перемежается дневниковыми записями еe первой учительницы, откровенными, иногда резкими, но всегда отмеченными искренними чувствами – любовью и неравнодушием к детям. Роман педагога-психолога Марины Аромштам «Когда отдыхают ангелы» получил Национальную детскую литературную премию «Заветная мечта», Приз детской признательности за открытие и приобщение к миру чтения «Размышление о Маленьком Принце», был отмечен премиями имени Алексея Толстого и Льва Толстого, вошeл в список «Нравится детям Ленинградской области» и перечень выдающихся книг мира «Белые вороны», составляемый Мюнхенской международной детской библиотекой. Когда отдыхают ангелы? – Наверное, никогда… Быть ангелом – тяжeлая работа…(из отзывов на книгу). [/spoiler]



Когда отдыхают ангелы слушать на видеосервисе Wink.