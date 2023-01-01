Когда мы падаем. Энн Петцольд (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Элла – обычная студентка. Чжэ Ен – звезда самой популярной k-pop-группы, у участников которой не должно быть личной жизни. После того как фото Эллы и Чжэ Ена появилось в интернете, они вынуждены расстаться. В глубине души Элла понимает, что отпустить Чжэ Ена было правильным решением. Но с этого момента ее жизнь превращается в кошмар: оскорбления и угрозы в социальных сетях, внимание назойливых журналистов. Чжэ Ен пытается забыть Эллу, но не может оставить ее в трудную минуту. Ему предстоит сделать сложный выбор, ведь блестящая карьера окажется под угрозой, если их снова увидят вместе.



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