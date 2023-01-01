Когда меркнет свет. Лорет Энн Уайт
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Аудиокниги
Когда меркнет свет. Лорет Энн Уайт

Когда меркнет свет. Лорет Энн Уайт (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Детективы830 мин16+

Сюжет

Успешный автор детективов Мэг Броган отправляется в родной город, чтобы написать книгу о нераскрытом убийстве сестры, которое произошло два десятка лет назад. Мэг тогда нашли без сознания неподалеку от места преступления. Очнувшись, она так и не вспомнила, что с ней случилось. Ныне она пытается хотя бы частично восстановить события, но цель ее приезда не встречает понимания в городе. Кто-то расписывает ее дом кровью и стреляет по окнам…

Когда меркнет свет слушать на видеосервисе Wink.

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