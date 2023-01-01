Когда гений терпит поражение. Long-Term Capital Management, или Как один небольшой банк создал дыру в триллион долларов. Роджер Ловенстайн (книга, 2020) слушать онлайн

Вместе с «Покером лжецов» Майкла Льюиса эта книга составляет своеобразную дилогию. Одни найдут в ней документальную историю взлета и падения созданной по образцу и подобию инвестиционного банка Salomon Brothers компании LTCM, описание и анализ ее деятельности. Другие усмотрят интерпретацию вечного сюжета о конфликте разума и азарта, о несовпадении благих намерений одних с алчными интересами других. Перед нами увлекательный рассказ о недавней попытке группы ученых и нобелевских лауреатов применить глубоко рациональный закон больших чисел на рынке облигаций, но вместе с тем – притча о человеческих страстях и пороках. Один нюанс этой истории будет особенно любопытен российскому читателю: августовский дефолт 1998 года в России, оказавшийся непредсказуемым и непостижимым даже для лауреатов Нобелевской премии.



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